رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تحويل معهدين لكليات يخدم المشروعات القومية .. نتابع توجيهات الرئيس لإنشاء برامج دراسية تواكب سوق العمل

رئيس الجامعة التكنولوجية :

نعمل على تخريج كواد قادرة على المساهمة فى المشروعات التنموية الدولة

تحويل معهدين صناعي وتجارى الى كليات المساهمة فى المشروعات التنموية ولمواكبة سوق العمل

برنامج تكنولوجيا الاطراف الصناعية العام القادم استجابة لتوجيهات الرئيس





قال الدكتور علوى الخلوي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، إنه قد تقدم بمشروع لكلية تضم ثلاثة برامج خاصة بتكنولوجيا الحرف والمهن، والتى تختص بصناعة الأثاث، موضحا أنها ستكون من أهم الكليات في الفترة المقبلة.





وأضاف - فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد- أن هناك معهد فنى صناعي وآخر تجاري فى نطاق جامعة الدلتا التكنولوجية سيتم تطويرها ورفع كفاءتهما وتحويلها لكليات، وأنه قد تقدم بطلب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لنقل تبعيتهما المعهد وبالفعل وافق على ذلك.





وأوضح أنه تم إعداد دراسةعن احتياج سوق العمل وحصر المصانع المتواجدة فى قويسنا ومدينة السادات حتى يتم إنشاء الكليتين لتخريج كوادر قادرة على العمل والمساهمة فى المشروعات التنموية التى تعمل عليها الدولة المصرية.





اقرا ايضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022



وأوضح أن الدراسة كشفت احتياجنا الى إنشاء كلية التكنولوجيا الصناعية والتصنيع الغذائى، لتساهم فى دراسة كيفية زيادة المنتج الزراعى فى مساحة الارض القليلة المتاحة.





وأضاف ان هذه الصناعة تحتاج الى التكنولوجيا لأنجازها و هناك توجهات من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيادة المشروعات القومية فى المشروعات الزراعية والغذائية و هذه الكلية سوف تحل محل المعهد الفني الصناعي والتى يتواجد فى نطاق الجامعة.





وأشار الخولي أن المعهد الاخر وهو المعهد الفنى التجاري وتم وضع تصور وخطة لاستبدله بكلية تكنولوجيا التسويق وإدارة الاعمال مؤكدا أن مصر بحاجة الى خريجين يعملون فى التسويق الالكتروني وهذا بعد أن أصبح التسويق يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير وموسع ولذلك كانت الحاجة الى لمواكبة هذة التكنولوجيا و قد تم تقديم الدراسة الى وزير التعليم العالي العالي والبحث العلمي .





وتابع أن الجامعة تسعى جاهدة فى تخريج كوادر قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلي والدولي.





وأشار إلى أن الدولة تركز فى إعداد برامجها الدراسية على البرامج التى تتوافق مع مواكبة سوق العمل لتخريج خرجيآ قادرين على المساهمة فى المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التى تعملها عليها الدولة فى مختلف التخصصات التكنولوجيا .

اقرأ ايضا: التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة حول تنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية

وأوضح أن الجامعة سوف تطلق فى العام الدراسي القادم برنامج "تكنولوجيا الأطراف الصناعية "وذلك في استجابة سريعة لتوجيه الرئيس السيسى بالاهتمام بالمجالات العلمية المطلوبة بسوق العمل و قوله بأن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الاطراف الصناعية ولذلك كان لابد من توفير برامج التدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل .





وقد وجه الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

اقرأ ايضا : التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع





