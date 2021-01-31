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تعليم

استعدادًا للامتحانات.. جامعة القاهرة تعلن خطوات الحصول على حساب شخصي بالمنصة التعليمية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة عن خطوات حصول الطلاب على حساب شخصى بالمنصة الإلكترونية بعد تحويل الدراسة اونلاين وقرب امتحانات الفصل الدراسى الاول وجاءت كالآتى: 


‏‎١- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال هذا الرابط http://eservices.cu.edu.eg/  
‏‎٢-على الطالب التسجيل على البوابة ويتم كتابة الرقم القومى وبياناته الشخصية .  
‏‎٣-يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصى واختيار خدمة “ true me “ و للحصول على حسابك لمنصة black board يقوم الطالب بالضغط على زر دخول .  
‏‎٤- يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة بة ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد .  

وكان قد قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة. 

وأضاف "علم الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تستعد لإجراء الامتحانات بكافة الطرق سواء حضوريا في مقر الجامعة أو أونلاين. 

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وأوضح أنه يتوفر لدى الجامعة جميع الإمكانيات التي تتيح للطالب إجراء الامتحان بأي الطريقتين، فهناك إمكانيات تكنولوجية متاحة، كما تم تأهيل الطلاب بشكل كاف على استخدامها ، وكذلك التعامل على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة. 

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وأشار إلى أنه تم عقد الكثير من الورش والدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي لتعريف الطلاب بها وكيفية استخدامها والتفاعل عليها.
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