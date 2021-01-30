عروس الجنة ماتت قبل زفافها بساعات فى بنى سويف.. رسالة آلاء الأخيرة قبل وفاتها؟

لم تعلم " آلاء "ان آخر عهد بها كان علي صفحات التواصل الإجتماعي وكما وصفها أهالي مركز ناصر شمال محافظة بني سويف بأنها عروس الجنة ، بعدما توفيت متأثرة بتوقف مفاجئ لعضلة القلب " سكتة قلبية "، قبيل ساعات من حفل زفافها، عقب ساعات من عقد قرانها، ودعت أصدقائها وأحبابها ، لحضور حفل زفافها، إلا أنهم حضروا تشييع جثمانها ودفنها بمقابر أسرتها .





وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية نجع العرب باشمنت ، عقب وفاة عروس قبيل ساعات من حفل زفافها الذي كان مقررا له اليوم السبت، وبعد ساعات من عقد قرانها مساء امس الجمعة، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.





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وكتبت آلاء العروس قبل وفاتها بيومين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " حبايبي الغاليين بإذن الله تعالى حنتي يوم الجمعة الجاية ان شاء الله في البلد، والفرح يوم السبت في قاعة هيلتون في الواسطى، هستناكم تنوروني وتكملوا فرحتي ان شاء الله، الدعوة للجميع مع انكم مش محتاجين دعوة وبلغوا كل حبايبي ".





وشيعت أسرة العروس وأهالي القرية، جثمانها إلى مقابر الأسرة اليوم بشرق النيل، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع حيث تحول حفل الزفاف إلى مأتم وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، عقب إستصدار تصريح الدفن بمعرفة مفتش الصحة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها، واتشحت نساء القرية بالسواد.









أهالي قرية نجع العرب خرجوا جميعا لتشييع الجثمان وسط حالة حزن لفقدانهم ابنتهم التي لم تتأخر يوما عن مساعدة اي من أهالي قريتهم، وشاركتهم احزانهم وافراحهم، ولم تعلم أن الموت سيغيبها عن حفل زفافها.





العروس الاء ابو سيف ابنة قرية نجع العرب في اشمنت بمركز ناصر، عُقد قرانها بالأمس فقط وسط فرحة الأهل والاحباب، وكان مقررا أن يُعقد حفل زفافها اليوم، قبل أن تتحول الفرحة إلى حزن وينقلب حفل الزفاف إلى مأتم ويشيع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر اسرتها، بدلا من أن تُزف بفستانها الأبيض إلى منزل زوجها الذي دخل في حالة حزن شديدة وفقا لأحد المقربين منه.





" عروس الجنة " كما اطلق عليها رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، احتفلت أمس بعقد قرانها على عريسها اسامة من إحدى القرى المجاورة، وسط حالة من السعادة والزغاريد التي اطلقتها النساء وأهالي القرية ابتهاجا بعقد القران وقرب موعد الزفاف وتحولت بعد ساعات قليلة إلى صرخات وبكاء من الجميع، وسط صدمة اسرتها.





وانتابت حالة من الحزن رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الذين تداولوا صورا للعروس ونعيها بكلمات مؤثرة، مؤكدين وفاتها بسكتة قلبية، وافجعت وفاتها الجميع و اطلقوا عليها " عروس الجنة ".



