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توك شو

بنى نفسه بيده.. أحمد موسى ينعى محمد الصغير.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 11:02 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى، محمد الصغير خبير التجميل والذي وافته المنية أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"أتقدم بخالص العزاء لاسرة محمد الصغير وعزائي لأبنائه وخالص عزائي لـ احمد السقا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  اللي يعرف محمد بيحبه بمعنى الكلمة وفي جلسة جمعتني به قال لي إنه بنى نفسه بيده، ومحمد الصغير شقي في حياته عشان يعمل اسمه اللامع".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" محمد الصغير تعب في حياته وعمل اسم كبير ومكنش فيه زيه، وانسان جدع وخلوق وطيب".

وكان الفنان احمد السقا أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وشيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه أمس الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.
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