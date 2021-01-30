فريدة الشوباشي: تطوير الريف المصري أخطر قرار أتخذ منذ الستينيات.. فيديو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يهتم بكل تفصيلة من تفاصيل حياة المجتمع المصري.





وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تطوير الريف المصري، يعتبر أخطر قرار اتخذ منذ الستينيات من القرن الماضي.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع تطوير الريف المصري يؤكد أن الرئيس السيسي مؤمن بكرامة الإنسان المصري وحقه في أن يعيش حياة كريمة تليق به، موضحة أن اهتمام الرئيس السيسي بالجامعات المصرية لتخريج كوادر شبابية في جميع التخصصات العالمية والمواكبة للتقدم الحالي تعطيني أملا وثقة في استعادة مكانها بين دول العالم.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك أبوابا تفتح علي مستقبل مشرق من خلال المشروعات القومية التي تتبانها الدولة لجميع المصريين.



