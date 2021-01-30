مصر تحقق 65 % من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء بحلول 2025.. فيديو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر سوف تصل لنسبة 65% من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحمراء بحلول عام 2025 ، بعد النجاح الكبير الذى حققه مشروع البتلو بإضافة 221 ألف رأس من الأبقار والجاموس إلى الثروة الحيوانية .





قال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الثروة الحيوانية في مصر تقدر بـ 6.5 مليون رأس وهى أقل بكثير من مثيلاتها في السودان وأفريقيا ، لافتًا إلى أن نجاح وزارة الزراعة في إدارة مشروع البتلو ، خلال عامين كاملين أضاف للثروة الحيوانية ما يقرب من 221 ألف رأس من الجاموس والأبقار .





وأوضح "غانم"، أن مصر يمكنها الوصول إلى نسبة الـ 100 % من الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بحلول عام 2025 ، وذلك بعد استثمار النجاح الكبير في مشروع البتلو ، والقيام بجهود أكبر لدعم المربين ، إلي جانب وقف الاستيراد لمنع إغراق الأسواق المحلية باللحوم المستوردة والتى تؤثر على المنتج الوطنى.