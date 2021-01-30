التحقيق مع عاطل قتل سيدة لسرقتها بالمعادي

القي رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة كوتسيكا بحى المعادي تلقي قسم شرطة المعادى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة لسيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة كوتسيكا .









علي الفور تم توجيه رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان عاطل تسلل الي شقتها لسرقتها الا انه فوجئ بها مستيقظة وخشية فضح امره قام بخنقها لتلفظ انفاسها فى الحال .







