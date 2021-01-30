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إعلام البرلمان تنتقد "مسرح مصر".. وتضيف: نيجيريا سبقتنا فى السينما

السبت 30/يناير/2021 - 11:10 م
درية شرف الدين
درية شرف الدين
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أسامة علي
قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الرضاء على أداء الحكومة 100%.

وقالت "شرف الدين" خلال حوارها مع "مساء دى ام سى"، أن مجالات الثقافة والإعلام والآثار مترابطة للغاية، مضيفة:" الناتج الثقافى مثلا يجب أن يكون له مردود إعلامى".

وأوضحت درية شرف الدين، أن الإعلام عبر السوشيال ميديا أصبح مهما فى الوقت الحالى، فى نشر الأخبار والتعليق عليها، والإعلام التقليدي هو الأكثر رصانة وسرعة وصدقا.

وأشارت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن الإعلام ساهم في توطيد ظاهرة أغانى المهرجانات، موضحة :" لا يجوز".

وانتقدت درية شرف الدين، أيضا "مسرح مصر"، معقبة:"بزعل جدا اما بشوفه.. فهو لا يمثل مصر لا فى الكلمات ولا المواقف ولا يثير الضحك حتى".

وأكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، تراجع المنتج السينمائى فى مصر، لافتة :" نيجيريا سبقتنا". 
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