تصل لـ 50 ألف.. تغليظ الغرامات فى مشروع قانون المرور الجديد

كشف مصدر أمني عن الغرامات المقررة فى قانون المرور الجديد حال ارتكابها وهى:





- غرامة 50 ألف جنيه حال نقل أدوات أو سلع محظور تداولها.

غرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صفا ثانيا.

٢ - غرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلًا من الرخصة الملغاة.

٣ - غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار.

٤ - غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلًا من 1000 جنيه في السابق.

٥ - غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة والسير بدون فرامل.

٦- ووفق قانون المرور الجديد فإن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.

٧ - غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه حال ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور.

٨ - غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية.

٩ - غرامة من 300 إلى 500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل مخل أو فاضح أو الاعتداء على رجال المرور.

١٠ - غرامة 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة بالسيارة أو تعطيل حركة المرور.