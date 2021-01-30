تصل لـ 50 ألف.. تغليظ الغرامات فى مشروع قانون المرور الجديد

كشف مصدر أمني عن الغرامات المقررة فى قانون المرور الجديد حال ارتكابها وهى:
- غرامة 50 ألف
جنيه حال نقل أدوات أو سلع محظور تداولها.
غرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صفا ثانيا.
٢ - غرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلًا من الرخصة الملغاة.
٣ - غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار.
٤ - غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلًا من 1000 جنيه في السابق.
٥ - غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة والسير بدون فرامل.
٦- ووفق قانون المرور الجديد فإن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
٧ - غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه حال ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور.
٨ - غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية.
٩ - غرامة من 300 إلى 500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل مخل أو فاضح أو الاعتداء على رجال المرور.
١٠ - غرامة 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة بالسيارة أو تعطيل حركة المرور.