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توك شو

عامل يلقي طفلا من أعلي سور مدرسة فى سوهاج .. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 11:24 م
الطفل عبد الحميد
الطفل عبد الحميد
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عبد الخالق صلاح
قال المواطن علاء محمد، خال الطفل عبد الحميد من محافظة سوهاج، أن ابن أخته كان يلعب كرة القدم أمام أحدي المدارس ودخلت الكرة منه في المدرسة، وعند صعوده سور المدرسة ليحصل علي الكرة قام عامل المدرس بضربه والقائه من فوق سور المدرسة.

واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن العامل برر الواقعة أن الطفل عبد الحميد كان يحاول سرقة ميكروفون المدرسة، مرددا: " هل من المنطقي أن يقوم طفل عمره 9 سنوات بسرقة مدرسة".

واوضح خال الطفل، أن ابن أخته مصاب بكسور مضاعفة في جميع انحاء الجسم، وتم القبض علي العامل. 

من جانبه ناشد الإعلامي يوسف الحسيني وزير الشباب والرياضة بضرورة إنشاء ملعب كرة للشباب في القرية التي يسكن بها الطفل عبد الحميد حتى لا يلعب الاطفال في الشارع.
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