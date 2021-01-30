عامل يلقي طفلا من أعلي سور مدرسة فى سوهاج .. فيديو

قال المواطن علاء محمد، خال الطفل عبد الحميد من محافظة سوهاج، أن ابن أخته كان يلعب كرة القدم أمام أحدي المدارس ودخلت الكرة منه في المدرسة، وعند صعوده سور المدرسة ليحصل علي الكرة قام عامل المدرس بضربه والقائه من فوق سور المدرسة.





واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن العامل برر الواقعة أن الطفل عبد الحميد كان يحاول سرقة ميكروفون المدرسة، مرددا: " هل من المنطقي أن يقوم طفل عمره 9 سنوات بسرقة مدرسة".





واوضح خال الطفل، أن ابن أخته مصاب بكسور مضاعفة في جميع انحاء الجسم، وتم القبض علي العامل.



