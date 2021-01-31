فصل الكهرباء عن قرية دمنكة بكفر الشيخ .. اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن قرية دمنكة، غدًا الأحد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ؛ وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة، وزرع أعمدة وتغيير بعض الكابلات.





وفي سياق متصل، تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق ، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمد جميل، والمهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بسنهور المدينة.





وقالت، إنه تم إرسال فريقين عمل بشركة مياة الشرب والصرف الصحي وذلك لإصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسى بقرية شابة وكذلك إصلاح خط مياه قطر ٤ بوصة بسنهور المدينة وذلك بمتابعة وحضور رؤساء قرى سنهور وشابة.



