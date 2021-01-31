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محافظات

فصل الكهرباء عن قرية دمنكة بكفر الشيخ .. اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 01:01 ص
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن قرية دمنكة، غدًا الأحد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ؛ وذلك لإجراء  الصيانة الدورية اللازمة، وزرع أعمدة وتغيير بعض الكابلات.

وفي سياق متصل،  تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق ، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة لشئون القرى  محمد جميل، والمهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بسنهور المدينة.

وقالت، إنه تم إرسال فريقين  عمل بشركة مياة الشرب والصرف الصحي وذلك لإصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسى بقرية شابة وكذلك إصلاح خط مياه قطر ٤ بوصة بسنهور المدينة وذلك بمتابعة وحضور رؤساء قرى سنهور وشابة.

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