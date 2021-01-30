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بتكلفة 151 مليار جنيه.. خالد عبدالغفار: إنشاء 25 جامعة ومراكز دولية في عامين فقط.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 11:41 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
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داليا أحمد
قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر تعمل على عدة محاور عديدة فى زمن يشهد جائحة وأزمات عديدة ، متابعًا أنه تم بناء 408 مشروعات للجامعات الحكومية و22 جامعة أهلية وجامعات ومراكز ومعاهد دولية تقدر بحوالى 151 مليار جنيه .
 
وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية  فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه تم تفعيل منصات إلكترونية بالتعاون مع البرامج الدولية بكبرى الشركات والذى سيستمر لـ 50 سنة مقدما حتى يستطيع الطالب إيجاد عمل خلال فترة دراسته، مضيفًا أن أى شخص الآن يجد عمل بمهاراته وليست بشهادته.

كما أوضح خالد عبد الغفار، أن فلسفة الجامعات الدولية أن أى طالب أو خريج يستطيع العمل فى كبرى الشركات الدولية وهو فى منزله عن طريق الإنترنت ، وتمت تغطية كافة المحافظات بمشروع الجماعات الضخم من أسيوط للمنصورة لمرسى مطروح وبنى سويف وكافة المحافظات .

وأشار خالد عبدالغفار ، إلى أنه حتى الآن سيتم عودة الجامعات بعد إنتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير ويأمل أن تستقر الأوضاع ويتم السيطرة على أعداد الإصابة حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعى .
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