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مصطفى بدرة: مصر خفضت سعر الفائدة رغم جائحة كورونا .. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 04:03 ص
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
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محمد القاضي
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس السيسي يحرص دائما علي متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية نظرا لأنها تعتبر الترجمة الأساسية للشارع المصري.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت بتخفيض سعر الفائدة رغم جائحة كورونا لحث الأفراد علي الاستثمار، مشيرا إلي أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار مستقر.

أوضح أن رضاء المستثمرين ورجال الصناعة والشركات يدل علي أن هناك تحسنا من الجهاز المصري لاسترضاء الشرائح الكثيرة التي تضررت من جائحة كورونا.

وأشار إلي أن الجهاز المصرفي يعتبر القلب النابض للاقتصاد، لأنه هو الذي يضخ الأموال داخل كافة القطاعات الاقتصادية، موضحا أن المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي تعتبر مساندة مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المصري.

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