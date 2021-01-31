رئيس جهاز البيئة سابقا: مشروع العجلة الدوارة غرضه إنشاء مطاعم في الزمالك

أكد المهندس صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة سابقا وأحد سكان الزمالك، رفضه لمشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذه فى حديقة المسلة لأسباب بيئية وإدارية، موضحا أن الهدف من المشروع ليس دعم السياحة ولكنها ذريعة للإغراء والغرض فى النهاية إنشاء مجموعة من المطاعم.





وأضاف صلاح حافظ، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مشروع العجلة الدوارة يستحق إعادة دارسة وتقييم بالقانون خاصة وأن المكان المقترح تنفيذه فيها مكتظة بالمباني والازدحام المروري ولا يتحمل مشروعات بهذا الحجم، مشيرا إلى أن المشروع يستحق جلسات استماع لأصحاب المصلحة من المنطقة المحيطة.





وحذر صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة سابقا، من تنفيذ هذا المشروع فى منطقة الزمالك، مضيفا: "تكلفة تلوث الهواء فى مدينة القاهرة وسوء وتوقف المرور مضر جدا لمصر، وأرى أن المشروع لن يجذب سائح اجنبي، خاصة وأنه لم يعرض علينا دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي للمشروع".