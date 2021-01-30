وزير الرياضة لـ لاعبي منتخب اليد: "عندكم أولمبياد وعاوزين ميدالية".. فيديو

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رسالة لمنتخب فراعنة اليد اثناء استضافة الاعلامية لميس الحديدي لهم قائلًا "مباراة مصر والدنمارك" مباراة للعمر "وتمنحنا الامل في المستقبل لمنتخب كبير".





وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في فقرة خاصة استضافت فيها نجوم فراعنة كرة اليد قائلًا: "الشباب دول إدونا طاقة أمل واجتهدوا لأخر لحظة.. المبارة لم تكن مباراة دور ثمانية وكأنها مباراة نهاية كاس العالم" مؤكدًا أن المباراة أعطت البطولة زخما.





وأكمل وزير الشباب والرياضة: "عندكم أولمبياد جاية عاوزين ميدالية بقى.. أخدتوا تقدير كبير والرئيس هنأكم".





وتابع: "منتظرين بس رحيل أخر البعثات في البطولة عشان نقول للعالم مصر عملت اللي محدش قدر يعمله في ظل جائحة "كورونا" عملنا بطولة كبيرة بالشكل ده والحجم ده أثر في العالم كله ولما بنعمل اجتماعات بالفيديو كونفرانس بنسمع كلام عالمي رائع.. اللي حصل أداة شحن لعمل البطولة الأولمبية".





وأتم: "عمري ماشفت مباراة يحصل فيها وقت إضافي مرتين إضافة لركلات الترجيح، ومصر كلها بقلبها وشعبها كانت بتشوف الماتش".