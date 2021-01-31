إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح جديدة في قبرص .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021، كما أوضحت السفارة المصرية.
وأوضحت أن بيانات المنحة هي :
-تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الإتحاد الأوربى.
-مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية ) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة اضافية من اجل إكمال دراسته.
- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الإلتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص( على نفقتهم الخاصة) من اجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2 ) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم. وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الالكترونى التالى: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en._2020.pdf
بينما لمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعيه ورعاية الطلبه على 35722894021+ أو الايميل التالى : [email protected] علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.