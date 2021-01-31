رئيس التنسيق الحضاري: مشروع العجلة الدوارة في الزمالك لازم يتعرض علينا

أكد المهندس محمد أبو سعد، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن حي الزمالك منطقة خاصة ولها قانون حماية للحفاظ على المسطحات الخضراء والمباني التاريخية، موضحا أن فكرته عن مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذها فى الزمالك من خلال ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا.





وطالب المهندس محمد أبو سعد، فى لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، بضرورة عرض مشروع العجلة الدوارة على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مضيفا: "هذا المشروع لازم يعرض على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري".





واستكمل: "طالما مشروع العجلة الدوارة فى جزيرة الزمالك يبقى لازم يعرض علينا، والمنطقة المقترح فيها التنفيذ داخل حديقة المسلة".