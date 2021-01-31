ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس التنسيق الحضاري: مشروع العجلة الدوارة في الزمالك لازم يتعرض علينا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:22 ص
مشروع العجلة الدوارة
مشروع العجلة الدوارة
Advertisements
ندى رأفت
 أكد المهندس محمد أبو سعد، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن حي الزمالك منطقة خاصة ولها قانون حماية للحفاظ على المسطحات الخضراء والمباني التاريخية، موضحا أن فكرته عن مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذها فى الزمالك من خلال ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا. 

 وطالب المهندس محمد أبو سعد، فى لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، بضرورة عرض مشروع العجلة الدوارة على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مضيفا: "هذا المشروع لازم يعرض على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري". 

 واستكمل: "طالما مشروع العجلة الدوارة فى جزيرة الزمالك يبقى لازم يعرض علينا، والمنطقة المقترح فيها التنفيذ داخل حديقة المسلة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التنسيق الحضاري ينتهي من تطبيق خاصية QR للوحات حكاية شارع

عين القاهرة.. حكاية أكبر عجلة دوارة في قلب القاهرة

صلاح منتصر: مشهد القاهرة من برج القاهرة أجمل من مشروع العجلة الدوارة

أحمد خيري: الزمالك أحسن موقع لتنفيذ مشروع العجلة الدوارة| فيديو

نريد «عين القاهرة» حارسة وليست مدمرة !

نريد عينا حارسة..مقال جديد للكاتبة إلهام أبو الفتح ..فيديو

ترشيحاتنا

مونديال الأندية فى مهب الريح.. قطر تتخوف من كورونا والأهلي يتمسك بالكبسولة وفيفا لا يبالي

رشيت كحول على المياه خوفاً على أولادي.. عمرو خليل يروي تفاصيل إصابته وأسرته بـ كورونا

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

مروان حمدي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للأبيض

وصول سيف الجزيري مهاجم المقاولون مقر نادي الزمالك

إمكانية إصابة المتعافى من كورونا خلال فترة قليلة.. وزارة الصحة توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو

تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو