استجابة لاستغاثة والدهما.. عرض طفلي القناع على طبيب تجميل





وتابع خلال مداخلة مع "مساء دى ام سى"، أن الطفلين يعانيان مرض التليف النسيجي وهو مرض نادر الحدوث، ومرض وراثى، وأول أسرة عانت منه كانت أسرة يهودية تعيش فى كندا منذ 87 عاما.





ولفت محمود صديق، إلى أن 200 حالة فقط مسجلة تعانى من هذا المرض، لافتا إلى العظام تتحول إلى نسيج ليفي، معقبا:" مع سن البلوغ يكون علاجهم سهلا".





وقال محمد عبد العظيم والد طفلى القناع أن صحة الدقهلية تواصلت معه بسبب حالة نجليه لعلاجهما من خلال استقدامهما إلى المستشفى الدولى بالمنصورة للكشف وعمل اللازم لهما.

وأضاف أن ولديه المصابين بمرض نادر جعلاه وزوجته يعانون كثيرا لأكثر من ١٠ سنوات.

قال الدكتور محمود صديق المشرف على علاج الطفلين يوسف وأحمد اللذان يعانيان من "مرض نادر فى الوجه"، أنه تم عرضهما السبت على طبيب جراحة التجميل.