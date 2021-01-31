جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية أون لاين حول تنظيم المؤتمرات العلمية

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلا وفق تخصصه. ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ب جامعة حلوان ، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021





وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، و يقام البعض منها داخل دار الضياف بجامعة حلوان وفقا للاجرائات الاحترازية حيث يتم التنبيه على المتقدمين للدورة بضرورة ارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد .





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ومن هذه الدورات دورة تدريبية تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.





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تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



