ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية أون لاين حول تنظيم المؤتمرات العلمية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021   تحت رعاية   الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلا وفق تخصصه.

وتقام  اغلب هذه الدورات  بنظام الاون لاين ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، و يقام البعض منها داخل دار الضياف بجامعة حلوان وفقا للاجرائات الاحترازية حيث يتم التنبيه على المتقدمين للدورة بضرورة ارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد . 

اقرا ايضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022

ومن هذه الدورات دورة تدريبية تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

اقرا ايضا : التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو

تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو