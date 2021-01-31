ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة 7 مشاهير فى يناير 2021 .. تعرف عليهم

الأحد 31/يناير/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
شهد شهر يناير من عام 2021 رحيل عدد كبير من المشاهير الذين تركوا بصمة واضحة فى مجالتهم، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا فى شهر يناير 2021..

وحيد حامد 
توفي  السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد فى  2 يناير ، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.


 خالد فؤاد 
رحل  المايسترو الكبير خالد فؤاد فى 9 يناير عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد»


هادى الجيار 
رحل الفنان هادى الجيار فى 10 يناير عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا  بـ اصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية 


عبلة الكحلاوى 
رحلت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية فى 24 يناير متأثرة بـ إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 73 عاما 


محمد الصغير 
رحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير فى 29 يناير متأثرا بأصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية 

أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 


فهمى الخولى
توفى المخرج فهمى الخولي فى 29 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني في فرقة التليفزيون المسرحية، ومن أبرز أعماله المسرحية كل من مسرحية "قديمة العب غيرها"، و"الوزير العاشق".


اشرف صالح 
توفى الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض فى 29 يناير وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال منير مكرم : "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء". 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. عبير صبري تتحدث عن الحجاب ومشاهد الإغراء.. والحالة الصحية لـ هادي الجيار

ناعية هادي الجيار.. وزيرة الثقافة: ترك بصمة فنية داخل الأسرة المصرية والعربية

محمد صبحي ناعيا هادي الجيار: رحل صديق عمري ودفعتي

شاهد.. وصية الراحل هادي الجيار للفنان محمد عادل

عادل إمام وليلى علوي ومحمد رمضان.. كيف نعى نجوم الفن الراحل هادي الجيار

بدعاء.. أحمد السقا ينعى الفنان هادي الجيار.. شاهد

ترشيحاتنا

الفنانة ميمي جمال تعلن رسميا اعتزالها الفن .. فيديو

قانون المرور الجديد .. لجنة الدفاع بالبرلمان تعلن تخفيض العقوبات لصالح المواطن.. فيديو

بعد حبسه.. عباس أبو الحسن يوجه رسالة الى ضحايا الطبيب المتحرش بالرجال

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

الأعلى للإعلام: إحالة مواقع وصحف للتحقيق بسبب الإسراف في نشر قضايا غير إخلاقية

وزير التعليم العالي يحسم موعد عودة الدراسة وعقد امتحانات الجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل