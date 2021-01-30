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رشيت كحول على المياه خوفاً على أولادي.. عمرو خليل يروي تفاصيل إصابته وأسرته بـ كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 11:55 م
الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل
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إسراء صبري
روى الإعلامي عمرو خليل تفاصيل إصابته بفيروس كورونا وكيف تخطى الإصابة، قائلاً: الأعراض عندي كانت خفيفة مش قوية.. ولكن الآن الله مَنّ علي أنا وأسرتي بالشفاء بعد التجربة المريرة".

وتابع "خليل" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، يجب أن يكون لدى المصاب بكورونا قوة وثقة وحسن ظن بالله حتى يستطيع أن يجتاز هذه الأزمة، لانها محتاجة إيمان وثقة وهتعدي، معقبا: الإصابة بدأت معايا من يوم الأحد 3 يناير.

واسترسل: "كنت كويس ومعنديش أي حاجة وكنت بختبر حاسة الشم لدي عن طريق كريم ذو رائحة قوية، معقبا: بشم الكريم ومفيش أي ريحة روحت أشم مسحوق غسيل وبصل ولكن حينها أيقنت فعلا أنني أصبت بكورونا".

وأكمل: "أصبت أنا وأولادي وزوجتي..وكنت في موقف صعب للغاية، قائلا: بنتي كانت عند خالها ومكنتش عارفة ترجع البيت وكانت بتعيط عشان ترجع موقف لا أحد يحسد عليه.. كنت برش كحول على المياه من خوفي على أولادي".
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