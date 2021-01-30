محافظ الغربية يهنئ طلاب جامعة طنطا بالفوز بكأس عباقرة الجامعات المصرية

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فريق جامعة طنطا الفائز بكأس العباقرة على مستوى الجامعات المصرية فى موسمه الثالث ٢٠٢٠ ، مؤكدًا على فخره بشباب المحافظة الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدراتهم الكبيرة وأنهم واجهة مشرفة للمحافظة و مثال يحتذى به لشباب مصر ، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق.





يذكر أن فريق جامعة طنطا قد حصل على كأس العباقرة للعام الثاني على التوالي ، واستطاع تحقيق أكبر عدد من النقاط فى تاريخ البرنامج بإجمالي ١١٧٠ نقطة.



