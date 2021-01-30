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تعليم

محافظ الغربية يهنئ طلاب جامعة طنطا بالفوز بكأس عباقرة الجامعات المصرية

السبت 30/يناير/2021 - 11:49 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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احمد علي
هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فريق جامعة طنطا الفائز بكأس العباقرة على مستوى الجامعات المصرية فى موسمه الثالث ٢٠٢٠ ، مؤكدًا على فخره بشباب المحافظة الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدراتهم الكبيرة وأنهم واجهة مشرفة للمحافظة و مثال يحتذى به لشباب مصر ، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق.

يذكر أن فريق جامعة طنطا قد حصل على كأس العباقرة للعام الثاني على التوالي ، واستطاع تحقيق أكبر عدد من النقاط فى تاريخ البرنامج بإجمالي ١١٧٠ نقطة.

 ضم فريق جامعة طنطا الفائز بالكأس كلًا من : إسلام مصطفى النويهي من (كلية الهندسة) - إيمان أشرف محمد، إيمان عيد الضوي ومحمد شادي محمد يحيى من (كلية طب الأسنان) - أسامة أنور مصطفى البديوي، إسراء محمد عبد الغني، نجوى السيد راضي وأحمد جمال عبد الفتاح العباسي من (كلية الطب البشري).
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