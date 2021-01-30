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وكالة الفضاء: نستهدف توطين تكنولوجيا الفضاء بمكونات مصرية.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 11:36 م
وكالة الفضاء
وكالة الفضاء
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محمد القاضي
قال الدكتور هيثم مدحت، رئيس قطاع الاتصالات بوكالة الفضاء المصرية، إن القمر نيكست الذي سوف يتم اطلاقه في ديسمبر 2021،  يعتبر من أهم الأقمار، معقبا: "هو الأول من سلسة أقمار الهدف منها توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر".

وأضاف "مدحت"، خلال مداخلة لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مكونات مصرية سوف تدخل في صناعة الفضاء في مصر، مشيرا إلي أن وكالة الفضاء المصرية تستهدف خلال 5 سنوات أن تصل من نسبة المشاركة المصرية من 45% إلى 80%.

وتابع رئيس قطاع الاتصالات بوكالة الفضاء المصرية،: "لا توجد دولة تصنع الأقمار بمكونات محلية 100%، لأن بعض المكونات في الأقمار حكر على بعض الدول"، مؤكدا أن تكنولوجيا الفضاء حرجة.

وأوضح رئيس قطاع الاتصالات بوكالة الفضاء المصرية، أن هيكل القمر "نيكست"، تم تصنيعه في مصر، فضلا عن أن المراحل الأساسية للقمر مصرية بالكامل.
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