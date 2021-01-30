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مدحت قريطم يكشف أهمية الملصق الإلكتروني لسائقي السيارات

السبت 30/يناير/2021 - 11:42 م
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني لسائقي السيارات
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ندى رأفت
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن قانون المرور الجديد قائم على وسائل التكنولوجيا وتم تحديث أنظمة مراقبة المرور بما يتناسب مع الطرق وتطويرها، قائلا: "الطرق فى مصر الان أصبحت على مستوى عالي وحارات كثيرة وتضاهي الطرق العالمية". 

 وأشار اللواء مدحت قريطم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الملصق الالكتروني ليس جهاز تتبع ولكنه يحمل معلومات رخصة القيادة وشريحة الكترونية حينما تمر على قوارئ الطرق تقرأ مكونات السيارة. 

 وأوضح اللواء مدحت قريطم، أن الملصق الالكتروني يكشف تفاصيل السيارة وصلاحية الرخصة ومدى كونها مطلوبة أمنيا أم لا، كما أنه لا يمكن استخدام الملصق الالكتروني لأكثر من سيارة فهو مخصص لمركبة واحدة فقط ، مؤكدا أن الملصق الالكتروني مشروع عظيم. 

 وتابع: "الملصق الالكتروني يمنح المواطن سهولة استخراج رخصة قيادة فى حال ضياعها من المنزل بشكل الكتروني ومعرفة المخالفات، وعدم الالتزام بوضع الملصق مع التحذيرات سيتم حجز المركبة فى حالة استمرار المخالفة وعدم الالتزام بالملصق الالكتروني".
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