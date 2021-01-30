التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة تطوير الريف المصري .. فيديو





واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع علي الفضائية المصرية، أن مشروع تطوير الريف المصري يكون بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا أنه خلال السنوات القادمة سوف تحدث تنمية شاملة متكاملة.









وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طالب بسرعة تشكيل الفرق التنفيذية وإشراك المواطنين في تطوير الريف المصري.





وأوضح أن مبادرة تطوير الريف المصري مبنية على 3 محاور أساسية، أولها يخص البنية التحتية للقرى، من تطوير الصرف الصحي والطرق والوحدات الصحية والأبنية التعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية وذلك يتم بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه في العالم الحالي سوف يتم تطوير 1500 قرية، موضحا أن ملف تطوير قري الريف يشرف عليه خيرة شباب الوزارة.