طارق قنديل: تذاكر مباراة الأهلي والدحيل فى مونديال الأندية قاربت على النفاد

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأهلي تدرب اليوم السبت استعدادا لمواجهة الدحيل القطري فى مونديال الأندية مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد أن فرد يغادر معسكر البعثة.





وقال قنديل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن مشاركة وليد سليمان مع الفريق في مبارياته قرار موسيماني فقط وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية.





وأضاف أن تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاد نهائيا، والجميع يحرص على حضور المباراة.





وأتم أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي حالته جيدة وينتظر مسحة جديدة خلال ايام .



