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خالد عبدالغفار: تخصصات حيوية ومتطورة في الجامعات التكنولوجية الجديدة ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:01 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
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داليا أحمد
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى  ، إن أهم ما يميز الجامعات التكنولوجية أنها ليست مجرد منشآت وإنما يتم تخريج  دفعات منها على أيدى خبراء على مستوى العالم فيما يخص البرامج البينية وبرامج المستقبل .

أضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية  فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب ،أنه يوجد منصات إلكترونية وتواصل مع الهيئات الدولية مثل البنك الدولى ومعظم الشركات المتخصصة فى دراسة علوم المستقبل ، متابعا ً أن البرامج التى سيتم تدريسها  هي برامج ل 50 سنة و100 سنة مقدما ً.

كما أوضح خ أن فلسفة الجامعات الدولية أن أى طالب أو خريج يستطيع العمل فى كبرى الشركات الدولية وهو فى منزله عن طريق الإنترنت ، وتم تغطية كافة المحافظات بمشروع الجامعات الضخم من أسيوط للمنصورة لمرسى مطروح وبنى سويف وكافة المحافظات .


وأشار خالد عبدالغفار ، إلى أنه حتى الآن سيتم عودة الجامعات بعد إنتهاء إجاز نصف العام يوم 20 فبراير ويأمل أن تستقر الأوضاع ويتم السيطرة على أعداد الإصابة حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعى .

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