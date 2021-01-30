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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| نبيل الحلفاوي يهاجم مشجعًا زملكاويًا.. الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 11:45 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



هاجم الفنان نبيل الحلفاوي  عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر مشجع زملكاوي رفض تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية 


وكان المتابع غرد غير تويتر قائلا "‏‎لو شجعنا الأهلي وفاز ووصل لمراحل متقدمة ، بيكون النتيجة التحفيل علينا كزملكاوية والنقص من شأننا ، يبقى نشجعكم لية !!!" 


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المونديال_للابطال_شرفونا  دعما للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأهلي دائمًا مصدر فخرنا وسعادتنا افتخر كونك أهلاوي ‎#المونديال_للابطال_شرفونا" و "‏يا جدع وربنا عظمة،، انتمائي وحبي للأهلي  مش من فراغ والله".


شارك حسام غالي لاعب النادي الاعلي السابق وعضو مجلس النواب جمهورة بصورة له مع زوجته بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. 

وعلق حسام غالي على الصورة قائلا "يوم قبضة اليد بعد 14 يوما من العزلة" 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال _مدريد بعد خسارته امام فريق ليفانتي في اطار منافسات الليغا الاسبانيه. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي حقق الريال الدوري بهذه الأسماء بمعجزة لا تتكرر .. المشكلة الادارة تريد معجزة اخرى لأجل تحقيق بطولة مع هذه الأسماء المنتهية ..مشاكل الريال بدايتها في ( الإدارة ) و "‏ريال مدريد حصد11 نقطة في آخر 5 مباريات، بمعدل 2.2 نقطة في المباراة الواحدة".
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