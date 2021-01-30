اخبار الفن .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية .. حقيقة عودة حنان ترك الى التمثيل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





اثارت المذيعة المصرية انجى كيوان حالة جديدة من الجدل بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مع المطرب عمرو دياب اثناء تواجدهما فى احدى الحفلات الخاصة.





أثارت المذيعة انجى كيوان حالة من الجدل بعد نشرها صورا مع المطرب عمرو دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى أثار عديدا من التساؤلات حول علاقتهما إلا ان كشفت الصور عن انها علاقة صداقة فقط وان المذيعة متزوجة من لبنانى.





أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





نشر الفنان عباس أبو الحسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيه رسالة الى ضحايا الطبيب المتحرش بالرجال والذى تم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.





حرص عدد كبير من الفنانين والمبدعين والمسؤولين على تقديم واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير الذى يقام داخل منزله فى مدينة السادس من اكتوبر.



