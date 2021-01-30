لايوجد له علاج.. استشاري أمراض معدية يكشف معلومات صادمة عن فيروس صيني جديد.. فيديو

قال الدكتور ضرار بلعاوي، استشاري الأمراض المعدية، والباحث الزائر بجامعة مانشستر البريطانية، إن فيروس "نيباه"، ليس جديدا وظهر في ماليزيا عام 1999، لافتا إلي أن صحيفة "الجارديان" البريطانية حذرت من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وقد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.





وأضاف "بلعاوي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس "نيباه"، يعد أحد الأمراض المعدية المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية كأخطر الفيروسات في الأمراض المعدية.





وأكد أن فيروس "نيباه"، خطير جدا وتسبب في نسبة وفاة من 40 إلي 75%، موضحا أن السبب الرئيس لانتشار الفيروس الخفافيش، متابعا أن آخر تفشي للفيروس كان في عام 2018.





وأشار إلي أنه حدث انتشار للفيروس في الهند وبنجلاديش بسبب تناول عصير نخيل التمر، موضحا أنه لم يثبت أن فيروس "نيباه"، سريع الانتشار، لكن معدل الوفاة عالى جدا، ولا توجد أدوية أو لقاحات للفيروس، لذلك الوقاية والعزل والبعد عن الخفافيش هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الفيروس.



