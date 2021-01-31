ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الدراسات العليا بـ آداب حلوان.. رابط إيميل الدراسة والمحاضرات

الأحد 31/يناير/2021 - 11:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
اسلام خالد
أعلنت جامعة حلوان عن تطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم الالكتروني، وبالحضور) هذا العام داخل جميع كلياتها مع تقليل نسب الحضور بالجامعة حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا، حيث أعدت الجامعة منصات التعليم الالكترونى و قنوات اليوتيوب و التليجرام لبث المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين و توفير المقررات عليها. قال مسئول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان لـ "صدى البلد"، انه على جميع الدراسين سرعة الانتهاء من إنشاء إيميل جامعي حتى يسهل عليهم التواصل على إعضاء هيئة التدريس والاستماع الى المحاضرات ولكن علية فى البداية أن يقوموا بإستيفاء جميع البيانات بشكل واضح وصحيح ويمكن تقديم الطلب من خلال هذا الرابط :
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesHf08TFZEn4eMNcCy3lrzE2SoCRYTK42OCrQ9F85461HG0Q/viewform?fbclid=IwAR0ImjK9urEsA_q3bX20dMF23dgEs1cfE8V1k0k3Zc1zafQ1pMQGnvZrPUI واوضح أن هذا اللينك مخصص لطلاب الدارسين المقيدين بالدراسات العليا كلية الآداب جامعة حلوان فقط من العام الجامعى 2016/2017 حتى العام الجامعى 2019/2020
اقرا ايضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022
ونوهت الكلية إلى أنه فى حالة مواجهة اي مشكلة يتم التواصل مع مسئول الدراسات العليا بالكلية وسوف يتم التواصل لحل المشكلة من خلال الدعم الفني.

اقرا ايضا : التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو

أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد

محاضرة فنية لموسيماني مع لاعبي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن