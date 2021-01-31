لطلاب الدراسات العليا بـ آداب حلوان.. رابط إيميل الدراسة والمحاضرات

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واوضح أن هذا اللينك مخصص لطلاب الدارسين المقيدين بالدراسات العليا كلية الآداب جامعة حلوان فقط من العام الجامعى 2016/2017 حتى العام الجامعى 2019/2020ونوهت الكلية إلى أنه فى حالة مواجهة اي مشكلة يتم التواصل مع مسئول الدراسات العليا بالكلية وسوف يتم التواصل لحل المشكلة من خلال الدعم الفني.