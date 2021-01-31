لطلاب الدراسات العليا بـ آداب حلوان.. رابط إيميل الدراسة والمحاضرات

أعلنت جامعة حلوان عن تطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم الالكتروني، وبالحضور) هذا العام داخل جميع كلياتها مع تقليل نسب الحضور بالجامعة حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا، حيث أعدت الجامعة منصات التعليم الالكترونى و قنوات اليوتيوب و التليجرام لبث المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين و توفير المقررات عليها. قال مسئول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان لـ "صدى البلد"، انه على جميع الدراسين سرعة الانتهاء من إنشاء إيميل جامعي حتى يسهل عليهم التواصل على إعضاء هيئة التدريس والاستماع الى المحاضرات ولكن علية فى البداية أن يقوموا بإستيفاء جميع البيانات بشكل واضح وصحيح ويمكن تقديم الطلب من خلال هذا الرابط :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesHf08TFZEn4eMNcCy3lrzE2SoCRYTK42OCrQ9F85461HG0Q/viewform?fbclid=IwAR0ImjK9urEsA_q3bX20dMF23dgEs1cfE8V1k0k3Zc1zafQ1pMQGnvZrPUI واوضح أن هذا اللينك مخصص لطلاب الدارسين المقيدين بالدراسات العليا كلية الآداب جامعة حلوان فقط من العام الجامعى 2016/2017 حتى العام الجامعى 2019/2020 ونوهت الكلية إلى أنه فى حالة مواجهة اي مشكلة يتم التواصل مع مسئول الدراسات العليا بالكلية وسوف يتم التواصل لحل المشكلة من خلال الدعم الفني.