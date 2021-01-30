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رياضة

طارق قنديل: الخطيب خطف الأضواء في قطر

السبت 30/يناير/2021 - 11:52 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسام الحارتي
أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية التي رافقت بعثة الفريق الأحمر في قطر تمهيدا للمشاركة في كأس العالم  للأندية والمقرر إقامته بالدوحة من الفترة 4 إلي 11 من الشهر المقبل .

وقال قنديل في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،:" استقبال الجماهير الأهلاوية في قطر دليل على قيمة الرموز في مصر.. والخطيب حظي باستقبال كبير من الجماهير رغم الاجراءات الاحترازية .

وتابع:" الخطيب يشكر الله دائما على نعمة حب الجماهير ويحترم تاريخه ودائما يؤمن بالعمل الجماعي. 
ويغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

وخاض الأهلي تدريبه الأول على ملعب جامعة قطر  استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.
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