طارق قنديل: الخطيب خطف الأضواء في قطر

أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية التي رافقت بعثة الفريق الأحمر في قطر تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته بالدوحة من الفترة 4 إلي 11 من الشهر المقبل .
وقال قنديل في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،:" استقبال الجماهير الأهلاوية في قطر دليل على قيمة الرموز في مصر.. والخطيب حظي باستقبال كبير من الجماهير رغم الاجراءات الاحترازية .
وتابع:" الخطيب يشكر الله دائما على نعمة حب الجماهير ويحترم تاريخه ودائما يؤمن بالعمل الجماعي.
ويغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.