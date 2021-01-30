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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تدريب جوي مشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ..الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات

السبت 30/يناير/2021 - 11:53 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 


القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة والذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.. للمزيد اضغط هنا 


رغم رفض الصحة العالمية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات

فرض الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من اليوم، السبت، ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.. للمزيد اضغط هنا 


كيف تحصل على جنسية الإمارات؟.. إليك الشروط الكاملة
في خطوة نادرة من نوعها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تعديلات قانونية جديدة يمكن من خلالها منح الجنسية الإماراتية، لبعض الفئات... للمزيد اضغط هنا 


السودان: من حقنا الدفاع عن أراضينا.. وسنستعيدها من إثيوبيا
قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك إن من حق السودان الدفاع عن أراضيه على الحدود مع إثيوبيا.للمزيد اضغط هنا 

نقابة الأسنان عن واقعة الطبيب المتحرش: المخدر الموضعي لا يغيب الوعي بالكامل للمريض
أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانًا، اليوم ، بخصوص الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "الطبيب المتحرش"، حيث أكدت أن أولوياتها في المقام الأول حماية سمعة الأعضاء..للمزيد اضغط هنا 



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