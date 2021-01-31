أول مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية: تغلبت على التحديات والعقبات خلال مسيرتي

قالت رانيا الغباشي ، أول مهندسة ميكانيكة مصرية تفوز بجائزة ( ستيفي) للسيدات، إنها تخرجت في جامعة المنوفية، هندسة شبين الكوم، قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج، وقبل تخرجها إلتحقت بفريق داخل الجامعة كان يحاول إختراع وصناعة سيارة سباق ذات مقعد واحد، وكانوا ينافسون بهذا الاختراع في مسابقة عالمية في إنجلترا .





وأضافت رانيا الغباشي خلال لقائها مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " اليوم " ، أنهم اشتركوا في هذه المسابقة في عامي 2013 ، و 2014 ، مشيرة إلى أنهم حصلوا على المركز الـ 16 على مستوى العالم في تصميم السيارة عام 2013 ، اما في عام 2014 ، فقد حصلوا على المركز الـ 6 على مستوى العالم .





وتابعت المهندسة الميكانيكة المصرية ، أنها عملت في مصنع ألواح معدنية في " السادات " ، معقبة : " كنت أول بنت تشتغل في هذا المجال في تاريخ المصنع كله على مدار 25 عامًا.. عملت بعدها بإحدى الشركات الهندسية من أجل توسيع أفاقي في خدمات الهندسة العكسية .





وأشارت إلى أنها واجهت العديد من التحديات والعقبات خلال مسيرتها ولكن استطاعت التغلب عليها، مؤكدة أن أهلها كانوا الداعم الأول والأخير لها، مضيفة أنها شاركت في مسابقة " ستيفي " من خلال تقديم المشاريع التي قامت بها خلال فترة عملها ، وبالفعل كانت أول وأصغر مهندسة ميكانيكة مصرية وأفريقية وعربية تفوز بهذه الجائزة للسيدات .