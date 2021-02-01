الحجامة والكي بالنار.. الطب البديل ينجح في علاج العديد من الأمراض بواحات الوادي الجديد.. صور

يعتبر الطب البديل من البدائل التي لجأ اليها العديد من أهالي الواحات ب الوادي الجديد والذي أصبح بديلًا عن الأطباء لنجاح العديد من الحالات المرضية المزمنة حيث لاقي رواجا بين الأوساط الشعبية بين مختلف المحافظات .





يقول محمد احمد التوني ويقيم في واحة الفرافرة ومتخصص في علاج العديد من الحالات المرضية عن طريق الكي بالنار والحجامة معتمدا علي خبرته في النقاط العلاجية على مسارات الطاقة فى جسم الانسان حيث امتهن العلاج التداوى بالكي والحجامة وذاع صيته في عدد من محافظات الجمهورية لبراعته في هذا العلاج وشفي علي يديه العديد من الحالات المرضية .

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وأوضح أنه ورث مهنة العلاج بالكي بالنار والحجامة ,عن أجداده حيث أنه تربي في بيئة تعشق الطب التقليدي , وبالرغم من تطور مهنة الطب في هذه الآونه الا ان مستشفيات المحافظة تعاني عجزًا صارخًا في التخصصات الطبية , الأمر الذي جعل الطب البديل له صدارته بين اهالي الواحات.





وأكد التوني أن الطب البديل وخاصة العلاج بالكي يساعد في علاج التهاب المفاصل الجزع وعرق النسا والغضروف ولدغ العقرب والثعبان , وخشونة العظام وتكيس المبياض وعلاج الضغط , مشيرا الي أنه قام بعلاج العديد من الحالات المرضية في مراكز المحافظة الخمس بل وخارج المحافظة.





وتابع أن يقوم بعلاج العديد من الحالات المرضية في عدد من محافظات الجمهورية وذلك عندما تتعدد الحالات ,أما الحالات الفردية تأتي اليه الي منزله , حيث اشتهر وذاع صيته لكثرة الحالات التي عولجت علي يدية .





ولفت الي أن الكي يعالج تمزق الأربطة حالات لدغ العقرب والزواحف , ويقابل مثل هذه الحالات كثيرًا بحسب طبيعة المحافظة الصحراوية حيث يكثر فيها حالات لدغ العقرب والثعابين وتكون نسبة النجاح 100 % بعد ساعتين , أما الحجامة فهي لعلاج حالات الغضروف و خشونة المفاصل والعظام وكذلك الصداع المستمر ، مؤكدًا أن الحجامة يستخدم معها غذاء ملكات النحل , وطلع النخيل وصمغ النحل.





من جانبه أكد المعاج نصر النوبي ان العلاج التقليدي بالكي والحجامة أثبت وجوده بالفعل , حيث أنه كان يعاني من خشونة في الركبة ولم تنجح اي عقاقير طبية في علاجها الا انه لجأ للحجامة وبالفعل تمت العملية بنجاح .

ولفت الي انه يوجد مركز متخصص بمدينة موط بمركز الداخلة للعلاج بالطب البديل حيث يتردد عليه العشرات من المرضي يوميا بسبب الحالات التي تم شفاؤها بعيدا عن المستشفيات والعيادات الطبيه.



