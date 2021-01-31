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مسرحيات لمواجهة التطرف.. تفاصيل عروض وزارة الثقافة المتنقلة في القرى

الأحد 31/يناير/2021 - 12:36 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه منذ تولي المنصب وهو يبحث عن توصيل المنتج الثقافي إلى القرى والأماكن البعيدة.


وأشار عواض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أنه تم تشغيل المسارح حيث يتم البدء في عمل المسارح المتنقلة من حي الاسمرات، لافتا إلى أن المسارح عبارة عن عربات نصف نقل تم تشييدها بشكل مسرحي بالتعاون مع القوات المسلحة.


وأوضح أن هناك عددا من العروض المسرحية التي تواجه الفكر المتطرف، وسوف يتم عرضها في القري بأسعار مناسبة".

وأردف أن هناك أيضا مسرح العرائس والأراجوز حتي يتم جذب الأطفال ولفت انتباههم إلى قوافل المسارح.
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