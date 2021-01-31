السيطرة على حريق بشقة سكنية في المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية فى السيطرة على حريق شب فى أحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.





تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأندلاع النيران فى شقة سكنية بمنطقة ابوشاهين وأتت ألستة النيران على محتوياتها، أسفر ذلك عن أصابة أم وطفليها.





وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة ولا توجد شبهه جنائية.



