الهيئة البرلمانية لـ مستقبل وطن تهنئ مدير أمن بورسعيد بعيد الشرطة

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد ، بالتهنئة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اللواء ناصر حريز، بحلول الذكري ال 69 لعيد الشرطة، بحضور عادل لمعي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، رئيس الهيئة البرلمانية وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المحاسب حسن عمار، عضو مجلس النواب.





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قامت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، بزيارة اللواء ناصر حريز، بمكتبه بالديوان العام لمديرية أمن بورسعيد، حيث أشاد نواب المحافظة بالمجهودات التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن والأمان بالشارع البورسعيدي.









وتبادلت الهيئة البرلمانية، الحديث مع مدير الأمن حول تطور المنظومة الأمنية بالمحافظة والتي تشهد طفرة كبيرة مما ينعكس ذلك علي المواطن البورسعيدي.



