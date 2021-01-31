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فن

رزان مغربى : أحب بدرية طلبة.. وأتمنى تقديم أدوار كوميدية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى إن أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين. 

وأضافت أن أقرب الشخصيات إلى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة، لافتة إلى أنها تحبها جدا لأن الاسترسال اللغوى لديها تلقائى.

وقامت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، بتقليد بعض افيهات بدرية طلبة في الأفلام .

وكانت قد طلبت الفنانة والإعلامية رزان مغربى  من الاعلامى عمرو الليثى بتبديل الأدوار، حيث  تقوم هي بدور المذيع وتحاور الإعلامى عمرو الليثى.

ومع ذهول الليثى  من الطلب وافق ، وقاما بتبديل الكراس ، و سألت رزان الليثى مجموعة من الأسئلة. 
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