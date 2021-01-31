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قانون المرور الجديد .. لجنة الدفاع بالبرلمان تعلن تخفيض العقوبات لصالح المواطن.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:38 ص
قانون المرو ر الجديد
قانون المرو ر الجديد
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داليا أحمد
قال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه تم دراسة قانون المرور الجديد والعقوبات التى تم اقتراحها لم يتم إقرارها بعد ، متابعًا أن القانون يعد طفرة جدية ونقلة نوعية  فى المرور .

وأوضح يحيى الكدوانى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب، أنه بعد إصدار القانون  سيطبق بعد سنتين أو ثلاث حتى يتم تنفيذ البينة التحتية والأساسية له، لانه مازال فى حاجة إلى رقابة  الكترونية وتوفير أماكن انتظار للسيارات فى الشوارع، مضيفًا أنه تم الإنتهاء من 96 مادة ولم يتم طرحه فى الجلسة العامة حتى الآن .
 
وأكد يحيى الكدوانى ، أن ما  تم ذكره من العقوبات كان من  سيبل المقترح ولن يتم إصداره الآن، حتى يتم الإنتهاء منه بنهاية عام 2021، متابعًا أنه سيتم تطبيق  القانون في 66 ماعدا فرض الرسوم على كل سيارة سنويا والعمل بالشريحة الإلكترونية لانها تتطلب مبالغ كثيرة  حتى يتم تفعيلها.

وأضاف يحيى الكدوانى، أنهم بصدد  تخفيض العقوبات والغرامات حتى تكون فى صالح المواطن المصرى وفى نفس الوقت لتحقيق الانضباط والإلتزام فى الشارع المصرى.
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