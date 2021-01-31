لاعب منتخب اليد: الخسارة من الدنمارك صعبة ومؤلمة.. فيديو

قال محمد سند لاعب منتخب اليد، إن خسارتهم من الدنمارك كانت لحظة صعبة ومؤلمة للفريق كله.





وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا : " كنا حاسين أن المكسب في إيدينا خلاص وهنكسب لكن الحظ لم يحالفنا وحسينا إننا ضعينا فرصة نجيب بيها ميدالية في البطولة لكن في النهاية هذه طبيعة الرياضة مكسب وخسارة".





وتابع:" لم نكن خائفين من منتخب الدنمارك رغم كونه بطل العالم وكان هدفنا إننا نازلين عشان نكسب لأننا كان عندنا إلى حد ما ثقة في نفسنا وكنا مقتنعين اننا فريق قادر على المنافسة رغم صعوبة المباراة خاصة مع طبيعة لعبة كرة اليد طول الوقت الماتش طالع ونازل والفوز مش محدد مسبقًا ولازم نلعب الستين دقيقة بكامل القوة بالاضافة أن وقت المباراة زاد إلى 80 دقيقة ".





وأتم:" أنا كنت شايف أن دي نهاية وخروج مبكر من البطولة والفرقتين كانوا ماسكين في الفوز بإيديهم وسنانهم .. مقدرش أقول إننا كنا نزلين واثقين اوي في الفوز لكن واثقين في بعض وانا شايف أن أكتر شيء ميزنا في هذه البطولة إننا كنا كلنا بنلعب بروح الفريق مكنش حد بيلعب لوحده كنا قلبنا على بعض وخايفين على بعض لكن في النهاية ماحدث كان سوء حظ ".