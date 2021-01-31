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حوادث

تصاعد الأدخنة من ماكينة جرار قطار بـ المنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:20 ص
قطار
قطار
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ايمن رياض
تعطل قطار محمل بالزلط والرمال أمام محطة قلوصنا التي تتبع لمركز سمالوط شمال المنيا إثر تصاعد أدخنة من ماكينة الجرار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم تبديل جرار القطار وإطفاء الدخان وتسيير الحركة على الفور. 

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تلقى  اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا  إخطارا من العميد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد  بتعطل قطار محمل بالزلط والرمال متجهة من المنيا إلى القاهرة اثر تصاعد الادخنة منه فى القطار رقم 3035 أمام محطة قطار قرية قلوصنا 

انتقل على الفور لمحل الواقعة العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يرافقه الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والنقيب محمد الجيزاوي رئيس نقطة شرطة قلوصنا والمهندس هاني الخولي رئيس مجلس قروي قلوصنا ، وبالمعاينة والفحص تبين الدخان نتيجة اشتعال نيران محدودة في ماكينة الجرار أثناء مروره أمام قرية قلوصنا .

 وتم إخماده من قبل الحماية المدنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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