وزارة الصحة: لقاحات كورونا المستخدمة ثبتت فاعليتها

قال وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوازرة الصحة، وعضو لجنة مكافحة كورونا، إن الحصول على اللقاحات يعد أمرا هاما للغاية في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن اللقاح الأول والأخير هو اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى نتجنب الإصابة.



وتابع "أمين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه حتى الآن كل اللقاحات ثبتت فاعليتها ضد كورونا، وبالفعل حاليا يتم تطعيم الأطقم الطبية والفئات الأولى باللقاح، معقبا: استراتيجية الدولة للحصول على اللقاح وتوزيعه ستساهم في تقليل الإصبة وتوفير اللقاحات.



وأضاف، إنحسار الإصابات أو زيادتها تتمحور في مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام سيساعد في نشر وعودة الإصابات في الارتفاع مرة أخرى.



وأوضح أن أي فرصة للتهاون ستعمل على زيادة أعداد الإصابة بالفيروس وزيادة انتشاره، وحتى الآن يتم دراسة كل ماهو متعلق بفيروس كورونا ومنه الأجسام المضادة ضد الفيروس.



وشدد على أن بروتوكول كورونا المصري موضوع وفقا لأحدث الأساليب في معالجة كورونا، ولاقى إعجابا شديدا من قبل منظمة الصحة العالمية.