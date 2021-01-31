حارس مرمى منتخب اليد: بنلوم نفسنا وكان ممكن نحسم الماتش دون أوقات إضافية .. فيديو

قال كريم هنداوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد، الملقب بـ " الأخطبوط " أن نسبة التصديات التي أحرزها في بطولة كأس العالم لكرة اليد بلغت 31% وهي نسبة تعتبر مقبولة في البطولات، كونها تشمل عدد مباريات يتراواح بين 7- 8 مباريات، والنسبة تزيد وتقل مع كمية المباريات.





وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"": "ماتش الدنمارك كان كله لحظات صعبة وركلات الترجيح ليست مقيًاسا لنا أو لهم .. كنت أتمنى اساعد المنتخب أني أصد واحدة أو أتنيين لكن عملنا اللي علينا وإحنا بنلوم نفسنا على كل حاجه كمنتخب وليس كافراد .. بنلوم نفسنا لأننا كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز، كان ممكن نحسم الماتش دون أوقات إضافية أو ركلات ترجيح ".





وأوضح أن ميكيل هانسن لاعب منتخب الدنمارك كان من أصعب التحديات لطبيعة الطول ومقدرته على ارسال كرات في ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرته علي التمرير في اي مكان قائلًا :" كل حاجة صعبة فيه مجرد أنو يمسك الكورة خطر " .