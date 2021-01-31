إمكانية إصابة المتعافى من كورونا خلال فترة قليلة.. وزارة الصحة توضح

قال وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوازرة الصحة، عضو لجنة مكافحة كورونا، إن تكوين الأجسام المضادة تختلف من شخص إلى آخر، منوها إلى إمكانية إصابة المتعافي بفيروس كورونا في فترة قليلة وهذا بناء على مناعة كل فرد ومدى تكوين الأجسام المضادة لديه.

وتابع "أمين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه حتى الآن كل اللقاحات ثبتت فاعليتها ضد كورونا، وبالفعل حاليا يتم تطعيم الأطقم الطبية والفئات الأولى باللقاح، معقبا: استراتيجية الدولة للحصول على اللقاح وتوزيعه ستساهم في تقليل الإصبة وتوفير اللقاحات





واسترسل: اللقاحات تتكون من جرعتين من أجل الوصول إلى درجة حماية تصل إلى 70% وأكثر، وعليه يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.





وأشار إلى أن إمكانيه إصابة الفرد أكثر من مرة يعتمد على الجهاز المناعي ومقاومته وكمية الفيروس التي دخلت الجسم، بالإضافة إلى الأمراض التي تضعف المناعة.





وشدد على ضرورة لجوء المصاب إلى الطبيب المتخصص من أجل وصف البروتوكول المناسب له وفقا لحالته، منوها أن وزارة الصحة لديها بروتوكول علاجي مستحدث من الدرجة الأولى.



