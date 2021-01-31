بنصف الثمن.. تهافت البريطانيين لشراء غذاء منتهي الصلاحية.. صور

في مشهد غريب، تهافت البريطانيون لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية، للاستفادة من الخصم المقدم عليهم بأن ثمنها أقل من نصف سعرها الأصلي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جذب متجر (Roger's Wholesale in Stockport) الكثير من العملاء بعد إعلانه عن خصومات ومواد غذائية بسعر رخيص نظرا لانتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها، وتفاجئوا بتوافد أعداد ضخمة من العملاء في أول يوم لتطبيق الخصم.





واصطف المتسوقون في طابور لشراء أكبر كم من المواد الغذائية برم أنها ليست صالحة للأكل، ويعد هذا المتجر هو الخامس من نوعه في منطقة بريدبري بارك الصناعية في ستوكبورت ببريطانيا.





وتدفق المتسوقون للحصول على صفقات جيدة وأسعار رخيصة، وقام العديد من المتسوقين بتحميل صناديق ضخمة من الطعام والشراب في عربات أثناء سيرهم عبر المتجر المتخصص في بيع العناصر منتهية الصلاحية.





وعلى الرغم من أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي أو إطعام الحيوانات إلا أنها لاقت قبولا جماهيريا قويا، وتسبب في أزمة أخرى قد تضر بصحتهم وهي الزحام الشديد الذي شهده المتجر برغم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكشف صاحب المتجر أنه منزعج من هدر الطعام لهذا قام بإعادة بيعها، وأوضح: "أنا نفسي مررت بأوقات عصيبة وفقدت وظيفتي دون أي خطأ مني ولم يكن لدي الكثير من المال.. كنت أكافح من أجل توفير الغذاء لنفسي على الرغم من عدم وجود أطفال أو أسرة".





وكان اغلب المتسوقين من الأشخاص الذين لا مأوى لهم، ولا يتم مساعدتهم من قبل الجمعيات الخيرية الجيدة ويحصلون على الكثير من المساعدة من المحلات.