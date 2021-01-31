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علي زين: حزين لركلة الجزاء المهدرة وصباعي اتخلع في المباراة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 ص
علي زين
علي زين
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حمزة شعيب
قال علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد،  أن ركلة الجزاء التي أهدرها في مباراة الدنمارك أوجعته كثيرًا، مؤكدًا أن المباراة شهدت مراحل متعددة متناقضة  مرت بالإقبال على الخسارة ثم في آخر اللحظات عدنا للماتش ثم أوشكنا على الخسارة مجددًا،  ثم انتقلنا للاقتراب من الفوز ثم الخسارة.

 وتابع  في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: "حاجة صعبة اوي أنك تعمل كل اللي عندك في المباراة وفي الآخر تخسر .

وحول إصابته قال: "  إصبعي الاخير مخلوع وبعد الانتهاء  من المباراة بدأت أعالجه.. كل الفريق مصاب بشكل أو بأخر لم يخرج  أحد سليم في النهاية .. لعبة كرة اليد عنيفة بطبعها وفيه قوانين جديدة إتعملت زي ماحدش يزقك في الهوا ورغم ذلك لازالت  اللعبة عنيفة ".

وأوضح أن منتخب الدنمارك أقوى فريق في العالم قائلا: " لديهم ميزة السيطرة وردة الفعل السريعة ..وإحنا هدفنا كان مسايرة المنافس عن طريق   الحفاظ على إقتراب   النقاط  نمشي معاهم جون بجون حتى اللحظات الاخيرة  مقارنة باللقاءات والمواجهات السابقة التي كانت تحمل المواجهات  فروقًا كبيرة وكانوا في المواجهات السابقة بيلعبوا بهدوء لانهم ضامنين المكسب بسبب الفروق لكن في المباراة الأخيرة عملنا عليهم ضغط  جامد مكنوش متخيلينه".
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