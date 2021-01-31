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رياضة

محمد الحصري: رفضت اللعب لـ الأهلي والزمالك أثناء لعبي في دجلة

الأحد 31/يناير/2021 - 12:44 ص
محمد الحصري
محمد الحصري
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حسن العمدة
أكد محمد الحصري مدير الجونة أنه رفض عروض من الأهلي والزمالك عندما كان لاعبا في وادي دجلة وفضل البقاء في فريقه.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إنه لم يندم على قرار الاعتزال رغم أنه كان في سن صغيرة وعمره 31 عاما.

وتابع أنه بعد اعتزال كرة القدم كان هدفه دخول المجال الإداري وليس التدريب، مضيفا أنه رحل عن وادي دجلة كمدير للكرة بسبب تحجيم دوره مع الفريق.

وأتم أن تجربته في الجونة مغامرة لأن الفريق كان بالقسم الثاني ولكن كان هناك خطة بالصعود تحققت.
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