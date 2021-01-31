المدير الرياضي للمقاصة: رغبة مروان حمدي حسمت الانتقال للزمالك

قال سيد متولي، المدير الرياضي بنادي مصر المقاصة، إن مروان حمدي لاعب الفريق الفيومي، انضم للزمالك بشكل رسمي، السبت.





وأضاف سيد متولي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "تلقينا عروضا محلية وخارجية لضم مروان حمدي، إلا أن اللاعب فضل التوقيع للزمالك".





وتابع: "رحيل اللاعب عن مصر المقاصة تم بعد موافقة المدير الفني إيهاب جلال، اللاعب سيكون إضافة كبيرة للزمالك، والمقاصة قادر على الاستمرار بنفس الأداء".





وأضاف: "مروان حمدي انضم للزمالك لمدة 4 مواسم، مع أحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع أو الإعارة لأي فريق خلال الفترة المقبلة".



