جولة ليلية لمحافظ مطروح بمنطقتي الطبية وعزبة السلام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جولة مساءية منطقتى عزبة السلام والطبية بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الاحتياجات والمطالب الأساسية للأهالي يرافقه نواب رئيس مدينة مرسى مطروح.





وتابع محافظ مطروح أعمال إنارة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بعزبة السلام، موجها للمهندس كامل رزق مدير الإنارة بمدينة مرسى مطروح بمراجعة إنارة جميع الأعمدة والانتهاء التام من توفير الإنارة بجميع الاعمدة بالشوارع .





وأشار محافظ مطروح إلى أن المنطقة مدرجة قريبًا ضمن تطوير عدد من المناطق بالمدينة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ، لكن سيتم العمل على الإسراع فى توفير الاحتياجات الاساسية كالإنارة ، موجهًا بعرض مقايسة تحويل الأعمدة والكابلات من هوائية إلى أرضية ومدى إمكانية الإسراع بها حاليًا ، كذلك عمل شنايش صرف المطر بالشوارع المنخفضة لتصريف مياه الأمطار.





كما وجة بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية منطقة تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة ، مع سرعة إستكمال منطقة تليفونات مطروح لأعمالها وسرعة ردم حفر الأعمال الجارية.





كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منطقة الطبية ، موجها بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية موقع تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة و التشديد على منع أصحاب الترويسكلات من إلقاء القمامة بالشارع والقبض على أى سائق تروسيكل يلقى بالمخلفات بالشارع .





كما تفقد محافظ مطروح يرافقه المهندس محمد الباهى الأمين وكيل وزارة الاسكان الموقع المقترح لإقامة مبنى تجارى وسكنى بالإضافة إلى مستشفى لخدمة أهالى منطقة الطبية ، وذلك على مساحة نحو 600 م2 وسط منطقة الطبية .



