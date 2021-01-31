ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جولة ليلية لمحافظ مطروح بمنطقتي الطبية وعزبة السلام

الأحد 31/يناير/2021 - 02:04 ص
جولة ليلية لمحافظ
جولة ليلية لمحافظ مطروح بمنطقتي الطبية وعزبة السلام
Advertisements
أيمن محمود
تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جولة مساءية منطقتى عزبة السلام والطبية  بمدينة مرسى مطروح للوقوف على  الاحتياجات والمطالب الأساسية للأهالي يرافقه نواب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتابع محافظ مطروح أعمال إنارة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بعزبة السلام، موجها للمهندس كامل رزق مدير الإنارة بمدينة مرسى مطروح بمراجعة إنارة جميع الأعمدة والانتهاء التام من توفير الإنارة بجميع الاعمدة بالشوارع .

وأشار محافظ مطروح إلى أن المنطقة مدرجة قريبًا ضمن تطوير عدد من المناطق بالمدينة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ، لكن سيتم العمل على الإسراع فى  توفير الاحتياجات الاساسية كالإنارة ، موجهًا  بعرض مقايسة تحويل الأعمدة  والكابلات من هوائية إلى أرضية  ومدى إمكانية الإسراع بها حاليًا ، كذلك عمل شنايش صرف المطر بالشوارع المنخفضة لتصريف مياه الأمطار.

كما وجة بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية منطقة تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة ،  مع سرعة إستكمال منطقة تليفونات مطروح لأعمالها وسرعة ردم حفر الأعمال الجارية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح منطقة الطبية ، موجها بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية موقع تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة و التشديد على منع أصحاب الترويسكلات من إلقاء القمامة بالشارع والقبض على أى سائق تروسيكل يلقى بالمخلفات  بالشارع .

كما تفقد محافظ مطروح  يرافقه المهندس محمد الباهى الأمين وكيل وزارة الاسكان الموقع المقترح لإقامة مبنى تجارى وسكنى بالإضافة إلى  مستشفى لخدمة أهالى منطقة الطبية ، وذلك  على مساحة نحو 600 م2 وسط منطقة الطبية .

وتم عرض الرسومات المقترحة موجهًا بعرض المقايسة الفنية للأعمال المطلوبة تمهيدا لتنفيذها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح: سوق حضارى لاستيعاب كافة أصحاب الأكشاك بمنطقة الكيلو 4

بتكلفة 19 مليون جنيه.. افتتاح سوق براني الحضاري في مطروح .. فيديو

لمبات ليد زرقاء لتجميل شوارع مرسى مطروح.. صور

محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع

لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة وإزالة الإشغالات.. جولات ميدانية لمحافظ القليوبية بالمدن.. صور

محافظ القليوبية: خطة لرصف الطرق ورفع مستوى الخدمات

ترشيحاتنا

ماجد الكدواني: مكالمة عادل إمام غيرت حياتي

الليل طويل.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

ليلة مرعبة في طهران .. الأسباب الحقيقية وراء صافرات الإنذار بـ إيران

وزير التعليم العالي يحسم موعد عودة الدراسة وعقد امتحانات الجامعات

رشيت كحول على المياه خوفاً على أولادي.. عمرو خليل يروي تفاصيل إصابته وأسرته بـ كورونا

عودة التفاؤل داخل الاتحاد السكندري بعد شفاء خماسي الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة